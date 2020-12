Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 17:40 Uhr

Mainz

Verband will Mehr Unterstützung für energetische Sanierungen

Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW) wünscht sich mehr staatliche Unterstützung für die energetische Sanierung von Gebäuden. Mieter und Vermieter könnten die Kosten für einen CO2-neutralen Gebäudebestand nicht alleine tragen, betonte der Verband am Dienstag in Mainz. Der Staat müsse in höherem Umfang als Maßnahmen für den Klimaschutz fördern. Es müsse aufgepasst werden, dass Kosten für energetische Sanierungen nicht zu weniger bezahlbarem Wohnraum führten, sagte Verbandsvorstand Axel Tausendpfund.