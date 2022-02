Neuwied

Verband: Verstärkte Nachfrage nach Blumen-Lieferdiensten

Floristen rechnen auch in diesem Jahr zum Valentinstag wegen der Corona-Pandemie mit einer erheblichen Nachfrage nach gelieferten Blumengrüßen. Das werde sicherlich stärker genutzt, sagte die Präsidentin vom Landesverband des Fachverbands Deutscher Floristen, Andrea Reiprich, in Neuwied der Deutschen Presse-Agentur. Vorbestellungen seien dabei nicht unbedingt notwendig, auch am „Tag der Verliebten“ selbst könnten noch einzelne Blumen oder Sträuße geordert und geliefert werden. „Aber je früher man bestellt, desto einfacher ist es für alle.“