Luxemburg

Verband: Fischsterben in der Attert nach Brand in Anlage

Nach der Verschmutzung des Flusses Attert in Luxemburg mit großen Mengen Biomassenabwasser geht der dortige Sportfischerverband von „einer der schlimmsten Umweltkatastrophen“ in dem Nachbarland seit Jahren aus. Die Attert sei „auf vielen Kilometern biologisch tot“, sagte Vorstandsmitglied Claude Strotz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Trier. „Und auf mindestens 15 Kilometern schwer geschädigt.“ Es gebe ein „massives Fischsterben“ – Hunderte seien schon verendet.