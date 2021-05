Koblenz

Verband: Feuerwehren im Land müssen schneller geimpft werden

Feuerwehrangehörige müssen nach Ansicht des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Rheinland-Pfalz bei Impfungen gegen Covid-19 schneller zum Zug kommen. „Das Verständnis für die lange Wartezeit bis zu flächendeckenden Impfungen von Feuerwehr-Angehörigen schwindet“, teilte der Präsident des LFV, Frank Hachemer, am Montag in Koblenz mit. Feuerwehrleute könnten sich in der Priogruppe 3 zwar zur Impfung anmelden, „doch noch immer bekommen nicht alle Impfwilligen zeitnah einen Impftermin angeboten“, hieß es.