Archivierter Artikel vom 28.03.2020, 08:40 Uhr

Mainz

Verband: Fehlende Schutzausrüstung für Pfleger ein Problem

Der Bundesverband privater Anbieter (bpa) sozialer Dienste sieht bei der Versorgung von Pflegekräften mit Schutzausrüstung Landesministerien und Gesundheitsämter in der Pflicht. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, Landesministerien und Gesundheitsämter hätten ihre Aufgabe erledigt, wenn sie die Pflegeeinrichtungen regelmäßig darüber informieren, welche insbesondere hygienischen Anforderungen zu beachten seien“, teilte Bernd Meurer, Landesvorsitzender des bpa in Rheinland-Pfalz, am Freitag mit.