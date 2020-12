Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 08:00 Uhr

Mainz

Verband bietet Alleinerziehenden Beratung in Corona-Krise

Einschränkungen in der Corona-Krise belasten viele der rund 118 000 Alleinerziehenden in Rheinland-Pfalz besonders. „Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, die Probleme potenzieren sich bei ihnen“, sagte die Geschäftsführerin des Verbands Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Rheinland-Pfalz, Monika Wilwerding, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Verband bietet Betroffenen landesweit telefonische Beratung – neuerdings auch online.