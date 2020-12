Mainz

Verbände fordern Verzicht auf Abschiebungen nach Syrien

Vor Beratungen der Innenminister in dieser Woche haben Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingsinitiativen in Rheinland-Pfalz gefordert, den Stopp von Abschiebungen nach Syrien weiter zu verlängern. In einem gemeinsamen Aufruf wiesen der Paritätische Gesamtverband, Pro Asyl, Medico International, der Landesflüchtlingsrat und weitere Organisationen am Montag darauf hin, dass in Syrien flächendeckend und systematisch gefoltert werde. Dies zeige auch der laufende Prozess gegen ehemalige Mitarbeiter syrischer Geheimdienste am Oberlandesgericht Koblenz.