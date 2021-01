Mainz

Verbände begrüßen Plan für Schulen: Opposition kritisiert

Zurückhaltende Zustimmung von Lehrerverbänden, Kritik aus den Reihen der Opposition: Der am Mittwoch vorgestellte Plan des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz zum weiteren Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie sorgt für Diskussionen. Demnach wird der bislang bis 15. Januar vorgesehene Fernunterricht bis zum 22. Januar verlängert. In der letzten Januarwoche ist ein Wechselunterricht für die Klassenstufen 1 bis 6 vorgesehen. Lerninhalte werden dann abwechselnd daheim und in der Schule vermittelt.