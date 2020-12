Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 17:10 Uhr

Mainz

Verbände: Baldige Öffnung von Freibädern unrealistisch

Die Freibäder in Rheinland-Pfalz dürfen in der Theorie ab Mitte kommender Woche unter Corona-Auflagen öffnen, in der Praxis ist das aber nach Einschätzung kommunaler Verbände unrealistisch. Es gebe noch keine klaren Richtlinien seitens der Landesregierung, kritisierten der Gemeinde- und Städtebundes (GStB) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) am Mittwoch in Mainz. Außerdem sei die Vorlaufzeit für die Betreiber zu kurz.