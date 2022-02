Saarbrücken

Vele Fans im Rücken: Saarbrücken empfängt Viktoria Köln

Mit rund 6000 Zuschauern im Ludwigspark im Rücken empfängt der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) Viktoria Köln. „Mich freut es wahnsinnig, dass wir wieder vor einer deutlich größeren Zahl von Fans spielen können“, sagte Uwe Koschinat bei der Pressekonferenz am Freitag. Gerade in schwierigen Phasen sei das sehr hilfreich.