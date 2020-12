Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 16:50 Uhr

Koblenz

Vater transportiert Kind rückwärts auf Motorrad

Ein Mann hat sein kleines Kind rückwärts auf einem Motorrad mitgenommen, nun drohen dem 42-Jährigen Konsequenzen bis hin zum Führerscheinentzug. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil ein Mann am Samstag auf der Bundesstraße 9 bei Koblenz in Richtung Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) ein Mädchen in rosafarbener Hose und Sandalen gegen die Fahrtrichtung sitzend transportiert hatte. Nach Polizeiangaben vom Dienstag war der Motorradfahrer teils mit mehr als 120 Stundenkilometern unterwegs.