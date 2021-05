Saarbrücken/Homburg

Vater soll auf Sohn geschossen haben und geflohen sein

Ein Mann soll im saarländischen Homburg auf seinen 26 Jahre alten Sohn geschossen haben und anschließend geflüchtet sein. Der 51-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen am späteren Montag in Wohnung und Garten mehrfach auf seinen Sohn geschossen und diesen verletzt, teilte das Landespolizeipräsidium am Dienstag in Saarbrücken mit. Anschließend sei der Deutsche mit einem schwarzen E-Bike in unbekannte Richtung geflohen. Es gebe derzeit keine Hinweise, wo der Mann sich aufhalte, sagte ein Sprecher. Es werde öffentlich nach ihm gefahndet.