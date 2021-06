Kaiserslautern

Vater meldet Kind als vermisst: Auf Balkon gefunden

Polizeibeamte haben nach kurzer Suche ein als vermisst gemeldetes Kind schlafend auf einem Balkon gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Vater am Dienstagabend in Kaiserslautern den Notruf gewählt, weil er seine vier Jahre alte Tochter nicht finden konnte. Laut Angaben stellten die eingetroffenen Beamten nach kurzer Zeit die Suche ein, weil das Mädchen schlafend auf dem Balkon der Wohnung entdeckt wurde. Wie das Kind auf den Balkon gelangt ist, war zunächst unklar.