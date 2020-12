Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 12:00 Uhr

Saarbrücken

Vater bedroht Sohn mit Samuraischwert

Weil er sich offenbar von zu lauter Musik gestört gefühlt hat, soll ein 39-Jähriger in Saarbrücken seinen Sohn mit einem Samuraischwert bedroht haben. Er habe dem 19-Jährigen gedroht, ihn umzubringen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide Männer seien zum Tatzeitpunkt in der vorangegangenen Nacht alkoholisiert gewesen. Die Polizei stellte das Schwert sicher. Gegen den 39-Jährigen werde nun ermittelt.