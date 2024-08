Van prallt in Lebach gegen Baum – fünf Schwerverletzte

Anzeige

Lebach (dpa/lrs). Alle fünf Insassen eines Kleintransporters sind bei einem Unfall in Lebach (Landkreis Saarlouis) schwer verletzt worden. Das Fahrzeug sei in Höhe des Sportplatzes von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurden der 75-jährige Fahrer ebenso wie die 19, 23, 27 und 49 Jahre alten weiteren Menschen in dem Fahrzeug schwer verletzt. Sie befänden sich inzwischen in mehreren saarländischen Kliniken sowie einer Trierer Klinik, hieß es.

Das Fahrzeug gehörte einer Fahrgastbeförderungs-Firma. Die Befragung von Zeugen und Insassen habe ergeben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gesundheitliches Problem beim Fahrer den Unfall auslöste, hieß es. Weitere Unfallbeteiligte oder ein Fremdverschulden seien ersten Ermittlungen zufolge ausgeschlossen. Eine Beeinflussung des Fahrers, etwa durch Alkohol oder Betäubungsmittel, werde noch überprüft.

Der Schaden am Kleintransporter wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren nach Polizeiangaben zwei Rettungshubschrauber, fünf Notärzte, sechs Rettungswägen sowie drei Fahrzeuge und zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lebach im Einsatz. Die Straße war laut Polizei mehrere Stunden gesperrt.