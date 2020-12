Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 05:00 Uhr

Berlin/Stuttgart

US-Truppenabzug aus Deutschland lässt auf sich warten

Während US-Präsident Donald Trump beim Truppenabzug aus Afghanistan und dem Irak Tempo macht, scheint die geplante Reduzierung der in Deutschland stationierten Soldaten noch nicht in Gang zu kommen. „Wir haben derzeit keine neuen Informationen dazu“, teilte die Kommandozentrale für die US-Truppen in Europa (Eucom) in Stuttgart auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.