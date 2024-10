Das Bild zeigt den Gerichtssaal des US-Militärgerichts auf der US-Air Base Spangdahlem. Vorne links die Stühle für den Angeklagten und die Verteidigung, rechts die Stühle der Staatsanwaltschaft. Dort läuft der Prozess vor dem US-Militärgericht zu einem tödlichem Messerangriff. Der Angeklagte ist Angehöriger des US-Militärs, deshalb wurde er an die US-Militärjustiz überstellt und von ihr angeklagt. Das ist im Nato-Truppenstatut so vereinbart. (zu dpa: «US-Soldat in Mordprozess freigesprochen») Foto: Harald Tittel/DPA