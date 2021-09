Washington

US-Regierung setzt wegen Masern Flüge mit Afghanen aus

Die US-Regierung hat Evakuierungsflüge mit afghanischen Schutzbedürftigen in die USA wegen mehrerer Masernfälle vorerst gestoppt. Unter in den USA gelandeten Afghanen habe es „vier Fälle von Masern“ gegeben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag. Die betroffenen Personen seien in Quarantäne. Die Gesundheitsbehörde CDC habe aber empfohlen, die Flüge vorerst auszusetzen.