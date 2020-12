Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 15:10 Uhr

US-Angehörige von Flugplatz Spangdahlem spenden Masken

Spangdahlem (dpa/lrs) – US-Amerikaner auf dem Militärflugplatz in Spangdahlem in der Eifel nähen Masken zum Schutz vor dem Coronavirus für Rheinland-Pfälzer in der Region: Bereits mehrere hundert Stück seien in den vergangenen Wochen von Militärangehörigen, Familienmitgliedern und Zivilbeschäftigten auf der Air Base gefertigt worden, um sie bereitzustellen, teilte der US-Flugplatz mit. Am Dienstag übergab eine Gruppe von US-Angehörigen 500 selbst genähte Gesichtsmasken an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm).