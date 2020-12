Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 14:00 Uhr

Kaiserslautern

USA-Experte: Siegeserklärung von Trump wenig überraschend

Der Amerika-Experte David Sirakov hat den Schritt von US-Präsident Donald Trump, sich noch während der Stimmauszählung selbst zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl zu erklären, als wenig überraschend bezeichnet. „Er hatte dies bereits in den Tagen und Wochen zuvor angekündigt und wiederholt Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlvorgangs geäußert, sollte es zu einer Verzögerung der Auszählung kommen und er zunächst führen“, sagte der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Wahlergebnis bleibe aber abzuwarten.