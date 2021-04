Kaiserslautern

USA-Experte: Ärger über möglichen US-Abzug überwunden

Drei Monate nach Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden sieht der Amerika-Experte David Sirakov den Ärger über einen möglichen Abzug von US-Soldaten aus Rheinland-Pfalz überwunden. „Die jüngste Entscheidung, zusätzliche 500 Soldaten in Deutschland zu stationieren, geht über die rhetorische Ebene hinaus und zeigt, wie ernst der Biden-Administration die transatlantischen Beziehungen sind“, sagte der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur. Als Nachfolger von Donald Trump war Biden am 20. Januar in das Amt eingeführt worden.