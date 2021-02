Koblenz/Trier

Urteil: Werbeslogan „E-Ziga retten Leben“ nicht irreführend

Der Werbeslogan „E-Ziga retten Leben jetzt umsteigen“ ist laut einem neuen Gerichtsurteil doch nicht irreführend. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hob am Mittwoch ein anderslautendes Urteil des Landgerichts Trier auf. Dieses hatte im Mai 2020 einer Klage der Wettbewerbszentrale in Frankfurt am Main stattgegeben: Die entsprechende Werbung eines Trierer E-Zigarettenhandels enthalte täuschende und irreführende Angaben und verstoße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Der Zigarettenhandel legte dagegen erfolgreich Berufung ein. Gegen das neue Urteil ist nach Angaben des OLG keine Revision zugelassen.