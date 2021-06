Limburg

Urteil nach Mord an Ehefrau mitten in Limburg rechtskräftig

Das Urteil gegen einen Ehemann wegen Mordes an seiner Frau ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe die Revision des Angeklagten verworfen, teilte das Landgericht Limburg am Mittwoch mit. Der damals 34 Jahre alte Angeklagte war im vergangenen Juli zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sprach den deutschen Staatsbürger schuldig, seine von ihm getrennt lebende Frau in Limburg mit einem Auto angefahren und danach mit einem Beil und einer Axt auf die bereits tödlich Verletzte eingeschlagen zu haben.