Neustadt

Urteil: Kosten nach Baumängeln nicht steuerlich abzugsfähig

Prozesskosten wegen Baumängeln am selbst genutzten Eigenheim sind als außergewöhnliche Belastungen nicht steuerlich abzugsfähig. Baumängel seien nicht unüblich und dadurch entstehende Prozesskosten nicht außergewöhnlich, teilte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Neustadt an der Weinstraße) am Mittwoch mit.