Koblenz

Urteil: Kommunen dürfen zusätzliche Wettbürosteuer kassieren

Kommunen dürfen eine zusätzliche Wettbürosteuer kassieren, wenn sie dies in einer Satzung regeln. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz hervor (Az.: 5 K 374/20.KO). Im konkreten Fall darf die Stadt Koblenz eine Wettbürosteuer in Höhe von drei Prozent des Wetteinsatzes verlangen, wenn die Kunden im Wettbüro etwa Sportereignisse an Bildschirmen mitverfolgen können, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.