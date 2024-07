Urteil in Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge

Anzeige

Frankenthal (dpa/lrs) – Vor dem Landgericht Frankenthal wird am heute (9.00 Uhr) das Urteil in einem Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge erwartet. Der 30 Jahre alte Angeklagte soll unter anderem einem Jobcenter-Mitarbeiter in Neustadt/Weinstraße im September 2023 mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, was zu dessen Tod geführt haben soll. Die Staatsanwaltschaft sieht den Vorwurf als erwiesen an und fordert eine Gesamtstrafe von sechs Jahren. Die Verteidigung sprach sich hinsichtlich des Hauptvorwurfs für einen Freispruch aus. Für weitere Anschuldigungen – etwa Diebstahl, Sachbeschädigung und Beleidigung – soll die Strafe neun Monate nicht überschreiten.