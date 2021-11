Mainz

Urteil gegen Held soll am 13. Dezember verkündet werden

Das Landgericht Mainz will am 13. Dezember sein Urteil im Untreue- und Korruptionsprozess gegen den früheren Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) verkünden. Voraussichtlich an diesem Tag werde der Prozess damit abgeschlossen, teilte das Gericht am Dienstag mit. Zuvor wird es am kommenden Montag einen vorletzten Sitzungstermin geben, an dem die Beweisaufnahme abgeschlossen werden soll.