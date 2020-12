Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 11:00 Uhr

Koblenz

Urteil: Bei überhöhten Zäunen darf auch Nachbar höher bauen

Wer selbst an seinem Grundstück einen ungewöhnlich hohen Zaun anbringt, kann von seinen Nachbarn nicht eine Umzäunung in niedriger Höhe verlangen. Denn die Pflicht von Nachbarn zur gegenseitigen Rücksichtnahme könne zum Ausschluss nachbarrechtlicher Rechte führen, begründete das Landgericht Koblenz am Mittwoch sein Urteil vom 10. Juli.