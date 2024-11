Ursache für Zimmerbrand in Kaiserslauterer Krankenhaus offen

Anzeige

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im Patientenzimmer eines Krankenhauses in Kaiserslautern ist in der Nacht zum Montag ein Brand ausgebrochen. Die betroffene Station wurde geräumt, mehrere Patienten und Mitarbeiter wurden Verdachts auf Rauchvergiftungen vorsorglich untersucht und teils behandelt, wie die Polizei mitteilte. Brandverletzungen gab es nicht. Das Feuer war den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle, so dass bloß in einem Zimmer ein Schaden entstand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.