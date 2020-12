Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 12:30 Uhr

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ursache für Brand neben historischem Badehaus unklar

Etwas mehr als eine Woche nach dem Brand eines an das historische Badehaus von Bad Neuenahr angrenzenden Gebäudes ist die Ursache weiter unklar. Sie konnte im Rahmen der Untersuchungen am Brandort nicht festgestellt werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Ermittlungen dauerten an. Es würden nun Zeugen befragt. Der Brand war in dem Gebäude zwischen dem historischen Badehaus und einem Hotel ausgebrochen. An dieser Stelle sollte ein Wellnessbereich entstehen. Teile des Gebäudes waren den Angaben der Polizei zufolge einsturzgefährdet gewesen und seien abgerissen worden. Der Brandort an sich sei wieder freigegeben worden und begehbar.