Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 17:20 Uhr

Ingelheim

Ursache für Brand bei Zeugen Jehovas weiterhin unklar

Nach dem Brand eines Gotteshauses der Zeugen Jehovas in Ingelheim ist die Ursache weiterhin unklar. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher. Das Gebäude war bei dem Dachstuhlbrand am Montagabend erheblich geschädigt worden, Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens muss laut Polizei noch ermittelt werden.