Urlaub im Saarland trotz Hochwassers möglich

Saarbrücken (dpa/lrs) – Trotz des verheerenden Hochwassers am Pfingstwochenende sind Urlaubsreisen im Saarland möglich. Nicht alle Regionen seien betroffen gewesen, teilte die Tourimus Zentrale in Saarbrücken am Montag mit. So könne etwa auf dem Bahnradweg Sankt Wendeler Land, im Unesco-Biosphärenreservat Bliesgau und an der Saarschleife geradelt oder das älteste Kloster Deutschlands in der Gemeinde Tholey sowie die Urban Art Biennale im Weltkulturerbe Völklinger Hütte besucht werden. Am langen Pfingstwochenende hatten Menschen im Saarland tagelang gegen Hochwasser und Überschwemmungen gekämpft.