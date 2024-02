Urabstimmung bei Ford in Saarlouis gestartet

Annehmen oder streiken? Darüber entscheiden seit den Mittagsstunden die Beschäftigten von Ford in Saarlouis.

ARCHIV – Schilder auf dem Außengelände des Ford Werks in Saarlouis. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarlouis (dpa/lrs) – Im Ford-Werk in Saarlouis hat am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung die geheime Abstimmung über den geplanten Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten begonnen. Das bestätigte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal der Deutschen Presse-Agentur. Rund 3600 Mitglieder der IG Metall – und damit etwa 98 Prozent der Belegschaft – sind dazu aufgerufen, über das Verhandlungsergebnis von Anfang Februar zu entscheiden. Mit einem Wahlergebnis wird am Freitag gerechnet.

Vor zwei Wochen war die Belegschaft über die Eckpunkte informiert worden, die der Betriebsrat, die IG Metall und die Geschäftsführung des US-amerikanischen Autobauers nach monatelangen Verhandlungen erzielt und in einem 28-seitigen Papier zusammengetragen hatten.

Die Vereinbarungen beinhalten unter anderem die Weiterbeschäftigung von 1000 Ford-Mitarbeitern bis Ende 2032, hohe Abfindungen und Prämien, die Bildung einer Transfergesellschaft und Qualifizierungsprogramme. Außerdem soll das ursprünglich für Mai 2025 geplante Ende der Produktion des Ford Focus um ein halbes Jahr verschoben werden.

Betriebsrat hatte Annahme empfohlen

Weil es laut Thal bislang «in keinem Betrieb in Deutschland» ein vergleichbares Gesamtpaket in einer solchen Situation gegeben hat, hatte der Betriebsrat die Annahme empfohlen. Dem Unternehmen würde man damit das Produktionsende in Saarlouis «so teuer wie möglich» machen.

Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer «umgekehrten Urabstimmung». «Die Mitglieder stimmen nicht über einen Streik, sondern über ein Ergebnis ab», sagte er. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Ford-Beschäftigten die ausgehandelten Vereinbarungen annehmen werden – zumal auch die 45 Mitglieder der Tarifkommission einstimmig dafür votiert hätten.

Falls die Ford-Mitarbeiter den Sozialtarifvertrag wider Erwarten doch ablehnen, würde das nach Ansicht des Gewerkschafters einen unbefristeten Arbeitskampf bedeuten. «Weitere Verhandlungen mit der Ford-Geschäftsführung würden keinen Sinn machen», sagte er. Unter den gegebenen Umständen habe man schon jetzt das Maximum herausgeholt. Wenn die Beschäftigten bei der Abstimmung grünes Licht geben, könnte der Sozialtarifvertrag nach Angaben von Thal am 29. Februar in Kraft treten.