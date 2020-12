Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 14:50 Uhr

Unwettergefahr: Gasometer-Sprengung wird vorgezogen

Neunkirchen (dpa/lrs) – Wegen Unwettergefahr soll der Gasometer im saarländischen Neunkirchen bereits am Freitag und nicht wie ursprünglich geplant am Sonntag gesprengt werden. Wie das Unternehmen Saarstahl und die Stadt Neunkirchen am Donnerstag mitteilten, kann am zunächst vorgesehenen Termin nicht festgehalten werden, weil dann die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagten Sturmböen die Standsicherheit der für die Sprengung bereits vorgeschwächten Stahlkonstruktion gefährden könnten. Außerdem könnten die angekündigten Gewitter die Technik stören, hieß es.