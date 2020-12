Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 20:20 Uhr

Saarbrücken

Unwetter richtet Schäden im Saarland an

Ein schweres Unwetter mit starken Regenfällen hat am Dienstagnachmittag im Saarland größeren Schaden angerichtet. Es seien Gullideckel hochgedrückt worden, Bäume umgestürzt und Straßen überschwemmt worden, teilte das Lagezentrum in Saarbrücken mit. Kurzzeitig sei in Saarbrücken die Stadtautobahn an der Bismarckbrücke überschwemmt worden. Die Autobahn musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Bäume seien auf mehrere Fahrzeuge und in ein Wohnhaus gestürzt. „Ein Feuerwehrmann wurde bei einem Einsatz leicht verletzt“, teilte die Feuerwehr Saarbrücken am Abend mit.