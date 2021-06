Mainz

Unwetter: Motorradfahrer stürzt auf nasser Straße

Gewitter mit teils starken Windböen haben in der Nacht zu Montag Polizei und Feuerwehr in Rheinland-Pfalz gefordert. Bei Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) kam am Abend auf regennasser Straße ein Motorradfahrer ins Rutschen und stürzte, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Knochenbruch sowie mehreren Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Im Landkreis Germersheim stürzten mehrere Bäume auf die Straßen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.