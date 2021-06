Montabaur/Ludwigshafen

Unwetter in Rheinland-Pfalz: Unfälle und überflutete Straße

Auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz ist es am Montag während eines Unwetters zu mehreren Unfällen mit Verletzten gekommen. Auf der A3 und der A48 habe es am späten Nachmittag infolge des Starkregens im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur insgesamt sieben Unfälle gegeben, teilten die Beamten mit. Dabei sei eine Person schwer verletzt worden. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt gewesen.