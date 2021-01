Saarbrücken

Untersuchungshäftling tot in seiner Zelle gefunden

Ein wegen Mordes angeklagter Untersuchungshäftling ist tot in seiner Zelle im Saarbrücker Gefängnis entdeckt worden. Die Behörden gehen davon aus, dass er sich das Leben genommen hat. Der Mann habe einen Abschiedsbrief hinterlassen, teilte das saarländische Justizministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. Es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass der Gefangene sich habe umbringen wollen. Der 53-Jährige war zusammen mit zwei anderen Männern wegen Mordes in einem rund drei Jahrzehnte zurückliegenden Fall angeklagt worden.