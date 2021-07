Homburg/Saarbrücken

Untersuchungsausschuss zu Missbrauch schließt Beweisaufnahme

Der Untersuchungsausschuss des saarländischen Landtags zum Kindesmissbrauchsskandal am Universitätsklinikum in Homburg hat nach knapp zwei Jahren seine Beweisaufnahme geschlossen. Das teilte die Vorsitzende Dagmar Heib (CDU) nach einer nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag mit. „Jetzt heißt es, in die Erarbeitung des Abschlussberichtes einzusteigen.“ Der Ausschuss wolle seine Arbeit in diesem Jahr beenden.