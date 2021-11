Mainz

Untersuchungsausschuss sichtet eingegangene Akten

Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal kommt in der nächsten Woche zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Zurzeit sichtet der Ausschuss die eingegangenen Akten, wie der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte. In der ersten Sitzung am 1. Oktober hatte der Ausschuss beschlossen, welche Unterlagen bis Mitte November angefordert werden sollen.