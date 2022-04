Mainz

Landtag

Untersuchungsausschuss berät Ausschluss von Bernhard Braun

Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags befasst sich an diesem Freitag (8.30 Uhr) in nicht-öffentlicher Sitzung mit dem Ausschlussantrag gegen Bernhard Braun von den Grünen. In der sich anschließenden öffentlichen Sitzung (9.30 Uhr) geht es um den Umgang der Kreise Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg mit dem Unwetter im vergangenen Sommer.