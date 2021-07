Bad Neuenahr-Ahrweiler

Untersuchungen an Felshang im Ahrtal: „Keine akute Gefahr“

Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal wird derzeit ein Felshang in der Verbandsgemeinde Altenahr vorsichtshalber abgesichert. Es gebe nach Messungen an dem Block in Ahrbrück keine Hinweise auf eine Gefahr, sagte eine Sprecherin des Pressezentrums Hochwasser Ahr. Dennoch seien vier nahe gelegene Häuser vorübergehend evakuiert worden, um vorläufige Schutzbarrikaden zu errichten. Langfristig solle ein Hochenergiezaun vor möglichem herabstürzenden Gestein schützen, sagte die Sprecherin.