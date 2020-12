Unterricht für 26 000 Schüler im Saarland wieder angelaufen

Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 10:30 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach sieben Wochen Schul-Schließung hat am Montag im Saarland für einen Teil der Schüler der Unterricht wieder begonnen. Los ging es für rund 26 000 Kinder und Jugendliche, die eine Abschlussprüfung ablegen oder im nächsten Schuljahr an eine weiterführende Schule wechseln. Dazu zählen Viertklässler an Grundschulen, Schüler der neunten und zehnten Klassen an Gemeinschaftsschulen und Förderschulen, Berufsschüler und Abiturienten. Der Schulbetrieb sei am Morgen gut angelaufen, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums in Saarbrücken.

Wegen der Corona-Pandemie gelten strenge Hygieneauflagen: So ist ein Abstand von zwei Metern vorgeschrieben, pro Raum sind je nach Größe laut Hygieneplan nur 10 bis 15 Schüler zugelassen. Mindestens nach jeder Unterrichtsstunde muss durchgelüftet werden, Händehygiene soll regelmäßig erfolgen. Eine Maskenpflicht besteht außerhalb der Klassenräume auf dem Schulgelände, nicht aber im Klassenraum.

Die Landesschülervertretung (LSV) des Saarlandes forderte zum Schulstart eine Maskenpflicht auch im Klassenraum und am Sitzplatz. In Prüfungen dagegen sollte auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Zudem forderte die LSV, an Schulen, in denen die Regeln nicht umgesetzt werden könnten, die Öffnung zu untersagen. Zum Beispiel in Passivhäusern und in Räumen mit Belüftungssystemen sei eine manuelle Lüftung nicht oder nur schwierig möglich.

In einem zweiten Schritt beginnt dann am 11. Mai der Unterricht für die 11. und 12. Klassen an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Die Schüler, die noch nicht in den Schulen zurückkehren, lernen weiter von zuhause. Die schriftlichen Abiturprüfungen sind im Saarland zwischen dem 20. Mai und dem 4. Juni angesetzt.