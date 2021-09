Mainz

Unternehmerverband: Neue Corona-Regeln „wichtiger Schritt“

Nach Ansicht des Unternehmerverbandes LVU sind die ab Sonntag in Rheinland-Pfalz geltenden neuen Coronaregeln ein „wichtiger Schritt in Richtung Normalität“. Die alte Regelung aus Zeiten mit knappem Impfstoff habe dringend überarbeitet werden müssen, sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), der Deutschen Presse-Agentur. So seien Einschränkungen für Geimpfte und auch die Sieben-Tages-Inzidenz als alleiniger Richtwert für die Beurteilung des Pandemiegeschehens nicht mehr haltbar gewesen. Daher begrüße die LVU die neue Corona-Verordnung, die die Landesregierung am Dienstag bekannt gegeben hatte.