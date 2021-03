Unternehmerverband: Forderungskatalog an künftige Regierung

Die rheinland-pfälzischen Unternehmer wollen die künftige Landesregierung an ihrem Corona-Krisenmanagement und ihrem Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes messen. Die Pandemie habe Teile der Wirtschaft an ihre Grenzen gebracht, sagte Gerhard Braun, Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), am Donnerstag. „Damit die Betriebe wieder auf die Beine kommen, muss ihnen die Politik den Rücken frei halten.“ Eine Pflicht zur Errichtung von Solardächern auf Gewerbebetrieben beispielsweise wäre eine zusätzlich Belastung der Wirtschaft in Krisenzeiten.

Für die nächsten fünf Jahre fordert die LVU von der kommenden Landesregierung eine aktive Standortpolitik und Investitionen in Forschung und Innovation in einer Gesamthöhe von 250 Millionen Euro. Braun regte die Gründung einer Transformations- und Innovationsagentur an und sprach sich für „intelligente Schnittstellen“ zwischen Grundlagenforschung und Unternehmen aus. Im Bereich Verkehr müsse die Rheinvertiefung vorangetrieben und nach einer Alternative zur überlasteten Schienengütertrasse im Mittelrheintal gesucht werden. Zudem müsse in den Ausbau und Erhalt des Straßenverkehrs investiert werden.

Die LVU regte eine Aufwertung des Biotechnologie- und Lifesciences-Standortes Mainz an. Der Erfolg des Mainzer Unternehmens Biontech bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff sei ein Beispiel dafür, was in diesem Bereich alles möglich sei, sagte Braun. Eine weitere zentrale Aufgabe der Politik in den kommenden Jahren sei der zügige Ausbau der digitalen Infrastruktur.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-878024/2