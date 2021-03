Mainz

Unternehmerverbände: „Stufenplan war überfällig“

Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) hat den nach der Bund-Länder-Runde vorgelegten Stufenplan als „überfällig“ bezeichnet. „Das Abrücken vom Inzidenzwert 35 ist der richtige Schritt. Bedauerlicherweise bleibt der Inzidenzwert zunächst aber der einzige Faktor“, teilte LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke am Donnerstag in Mainz mit. Sobald mehr Impfstoffe und mehr Tests verfügbar seien, müsse deren Nutzung Eingang finden in die Öffnungsstrategie.