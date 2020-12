Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 12:20 Uhr

Bad Ems

Unternehmen setzen weniger klimaschädliche Stoffe ein

Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr weniger klimawirksame Stoffe eingesetzt als im Jahr zuvor. Rund 460 Tonnen seien es gewesen – das ist ein Minus von vier Prozent oder 19 Tonnen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems berichtete.