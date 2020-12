Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 13:00 Uhr

Trier

Unternehmen darf nicht mit „E-Ziga retten Leben“ werben

Ein E-Zigarettenhandel mit Sitz in Trier darf nicht mit der Aussage „E-Ziga retten Leben jetzt umsteigen“ werben. Das hat das Landgericht Trier nach Mitteilung vom Montag entschieden und einer Klage der Wettbewerbszentrale in Frankfurt am Main stattgegeben. Es liege ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor: Die Werbung enthalte täuschende und irreführende Angaben, urteilte die Kammer für Handelssachen (7 HK O 30/19). Gesundheitsbezogene Werbung unterliege besonders strengen Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit.