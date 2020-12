Ingelheim

Unterkunft für Asylbegehrende soll Corona-Impfzentrum werden

Ein weiteres Corona-Impfzentrum für Rheinland-Pfalz wird derzeit in Ingelheim eingerichtet. Ab dem 15. Dezember soll das Zentrum in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) startklar sein, wie die Kreisverwaltung in Mainz-Bingen am Freitag mitteilte. Demnach wird mit einer Kapazität von 200 Impfungen pro Tag kalkuliert, „künftig sollen es aber mehr werden“. Wie viele Personen täglich geimpft werden könnten, hänge davon ab, wie viele Impfdosen der Landkreis zugeteilt bekomme, hieß es.