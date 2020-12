Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 22:30 Uhr

Bützow

Unter Alkoholeinfluss: Mann verursacht schweren Unfall

Ein 36-jähriger Mann hat am Donnerstag zwischen Penzin und Langen Trechow (Landkreis Rostock) unter starkem Alkoholeinfluss einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nachdem er auf der L11 in Richtung Bützow von der Polizei gestellt worden war, habe er sein Fahrzeug gewendet und zu fliehen versucht, hieß es von der Polizei. In einer Doppelkurve kam der Mann daraufhin mit seinem Auto bei einem missglückten Überholmanöver von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde, verletzte sich schwer. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,67 Promille.